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У Білорусі дозволили вакцинувати "Супутником V" людей старше 60 років

Автор: Юлія Струк

У Білорусі Міністерство охорони здоров'я схвалило застосування російської вакцини "Супутник V" для щеплень людям старше 60 років, Республіка стала першою країною, яка зареєструвала російський препарат.

Про це повідомляє прес-служба білоруського міністерства.

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Зазначено, що висновок прийняли фахівці Центру експертиз і випробувань в охороні здоров'я та інші експерти в області інфектології, епідеміології й генетики. Вони проаналізували реєстраційне досьє препарату.

Крім того, раніше в.о. міністра охорони здоров'я країни Дмитро Піневич анонсував, що в лабораторіях Білорусі до кінця року повинна була бути проведена перша партія російської вакцини. А до промислового виробництва "Супутника" республіка планує приступити у 2021 році.

Нагадаємо, в кінці 2020 року Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V". Перша партія вакцини прибула 29 грудня.

Зазначалося, що в країні створена система зберігання вакцини, що дозволяє дотримуватися холодового ланцюга.

Як писало РБК-Україна, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує робити щеплення від коронавірусу.

Відзначимо, республіка має намір розробити свою вакцину від COVID. На її створення може піти близько 5 млн білоруських рублів.

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Новини України Білорусьвакцина від коронавірусу
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