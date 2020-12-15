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Беларусь сделает свою вакцину от COVID. Лукашенко назвал стоимость разработки

Минск, Вторник 15 декабря 2020 12:08
Беларусь сделает свою вакцину от COVID. Лукашенко назвал стоимость разработки
Фото: Александр Лукашенко (flickr com statephotos)
Автор: РБК-Украина

Беларусь намерена разработать свою вакцину от COVID. На ее создание может уйти около 5 млн белорусских рублей.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, в Беларуси будут закупать готовую зарубежную вакцину, наладят производство российской, а также займутся разработкой собственной. Он также предположил, что COVID-19 станет такой же болезнью как грипп.

"Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении", - заявил Лукашенко.

Отметим, на сегодня 5 млн белорусских рублей равны почти 2 млн долларов. Для сравнения фармацевтический гигант Pfizer готов был потратить на разработку вакцины 1 млрд долларов. На данный момент неизвестно, во сколько в итоге обошлось ее создание.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцину от COVID в Украине ждут в начале 2021, но точной даты поставок пока нет.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения призывает носить маски даже после прививки от коронавируса.

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Новости Украины Общество Александр ЛукашенкоБеларусьВакцинаCOVID-19

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