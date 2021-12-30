В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал правозащитников

В Беларуси суд признал материалы Telegram-канала "Вясна" - “экстремистскими”. Правозащитный центр более 20 лет фиксировал нарушения прав людей в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Вясна".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Беларуси Гродненский суд приговорил оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В частности, после массовых протестов в результате фальсификации результатов президентских выборов, которые проходили в августе 2020 года, режим Лукашенко заблокировал не один новостной вебсайт или же независимые СМИ. В частности, например, речь идет о: "Радио Свобода", "Белсат", "NEXTA"и десятки других.