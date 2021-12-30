В Білорусі визнали екстремістським Telegram-канал правозахисників

У Білорусі суд визнав матеріали Telegram-каналу "Вясна" - “екстремістськими”. Правозахисний центр більше 20 років фіксував порушення прав людей в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Вясна".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Білорусі Гродненський суд засудив опозиціонера Сергія Тихановського до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Зокрема, після масових протестів внаслідок фальсифікації результатів президентських виборів, які відбувалися у серпні 2020 року, режим Лукашенка заблокував не один новинний вебсайт або ж незалежні ЗМІ. Зокрема, наприклад, йдеться про: "Радіо Свободу", "Белсат", "NEXTA" та десятки інших.