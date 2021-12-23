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В Беларуси признали "экстремистскими" интернет-ресурсы "Радио Свободы"

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Минск, Четверг 23 декабря 2021 14:49
В Беларуси признали "экстремистскими" интернет-ресурсы "Радио Свободы" Фото: в Беларуси признали "экстремистскими" интернет-ресурсы "Радио Свободы" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство внутренних дел Белоруссии внесло интернет-ресурсы белорусской службы "Радио Свобода" в "экстремистские формирования". Ранее в список уже попали ее Telegram-каналы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское МВД.

"Министерством внутренних дел 23 декабря 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, которые объединились с помощью интернет-ресурсов "Радио Свобода". Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен", - говорится в сообщении.

Отметим, что 3 декабря Центральный районный суд города Минска признал "экстремистскими материалами" информационную продукцию Telegram-канала "Радио Свобода".

После чего президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" Джейми Флай заявил, что "Радио Свобода" категорически отвергает "этот дурацкий ярлык".

"Мы намерены продолжать предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу, который сейчас как никогда нуждается в независимых СМИ. Режим Лукашенко продолжает давать понять, что его пренебрежение к правде и усилия по ограничению доступа к независимой информации не знают границ", - отметил он.

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Александр Лукашенко Минск "Радио Свобода"
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