В Беларуси внесли Telegram-канал Nexta в "экстремистские"
Фото: в Беларуси внесли Telegram-канал Nexta в "экстремистские" (Getty Images)
Министерство внутренних дел Белоруссии внесло Telegram-канал Nexta в список экстремистских формирований. В перечень также попали и Nexta Live и Luxta.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское МВД.
"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов Nexta, Nexta Live и Luxta, экстремистским формированием и запретом его деятельности", - говорится в сообщении.
Напомним в Беларуси ограничили доступ к интернет-ресурсам новостей "Настоящее время" и "Новый час". Также местные не могут зайти на сайт издания Deutsche Welle.