В Беларуси предъявили новое обвинение конкуренту Лукашенко

Фото: Виктор Бабарико (facebook.com.viktar.babaryka)

Виктора Бабарико обвиняют в даче и получении взятки

Генеральная прокуратура Беларуси предъявила новое обвинение кандидату на выборах главного конкурента действующей власти Виктору Бабарико. Его обвиняют в даче и получении взятки.

Об этом сообщает Tut.by.

В прокуратуре заявили, что в новом обвинении Бабарико "конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений".

Теперь Бабарико вменяются три статьи: ч. 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем).

Напомним, ранее сообщалось, что Департамент финансовых расследований Беларуси задержал одного из кандидатов в президенты Виктора Бабарико.

Освободить Бабарико призвал Европейский союз, подчеркнув, что ни один потенциальный кандидат в президенты не должен лишаться такой возможности.