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У Білорусі пред'явили нове обвинувачення конкуренту Лукашенко

П'ятниця 24 липня 2020 19:19
У Білорусі пред'явили нове обвинувачення конкуренту Лукашенко
Фото: Віктор Бабарико (facebook.com.viktar.babaryka)
Автор: РБК-Україна

Віктора Бабарико звинувачують у дачі та одержання хабара

Генеральна прокуратура Білорусі висунула нове звинувачення кандидата на виборах головного конкурента чинної влади Віктору Бабарико. Його звинувачують у дачі та одержання хабаря.

Про це повідомляє Tut.by.

У прокуратурі заявили, що в новому обвинуваченні Бабарико "конкретизовані окремі обставини інкримінованих йому злочинів".

Тепер Бабарико ставляться три статті: ч. 3 ст. 430 (Одержання хабаря), ч. 2 ст. 243 (Ухилення від сплати сум податків) і ч. 2 ст. 235 (Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Департамент фінансових розслідувань Білорусі затримав одного з кандидатів у президенти Віктора Бабарика.

Звільнити Бабарико закликав Європейський союз, підкресливши, що жоден потенційний кандидат в президенти не повинен позбавлятися такої можливості.

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