У Білорусі порахували голоси на виборах президента України

Фото: українське посольство в Мінську (wikipedia.org)

У Білорусі лідирує Зеленський

У столиці Білорусі, Мінську, дільнична комісія закордонного округу завершила підрахунок голосів на виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Усього участь у виборах на території Білорусі взяли 749 громадян України. За результатами підрахунків, із них проголосували 281 за Володимира Зеленського, 206 - за Петра Порошенка , 58 - за Юрія Бойка, 56 - за Олександра Вілкула, 43 - Ігоря Смешка, 42 - Анатолія Гриценка, 31 - за Юлію Тимошенко.

Також у комісії зазначили, що жодних скарг щодо порушень не надходило. Четверо міжнародних спостерігачів стежили за виборами у Мінську.

"Усе було прозоро та гарно організовано", - прокоментувала спостерігач від Світового конгресу українців Валентина Логвiн.

Нагадаємо, нещодавно результати виборів президента України озвучили у Франції. Зокрема, за результатами опрацювання 1029 бюлетенів, що відповідає кількості виборців, які взяли участь у голосуванні в Парижі, лідирує Петро Порошенко - він здобув 479 голосів (46,55%). На другому місці Володимир Зеленський - 171 голос (16,62%).

Додамо, станом на 6:12 у понеділок, 1 квітня, Центральна виборча комісія опрацювала понад 35% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський - 30,22% голосів. На другому місці Петро Порошенко - 16,69% голосів. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, 13,14% голосів "за".