ЦИК обнародовал данные подсчета 35% протоколов

Фото: голосование на выборах в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком обработал 35% протоколов по состоянию на 6:12

Результаты выборов в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала более 35% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 6:12 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,22% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,69% граждан. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, 13,14% голосов "за".

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК обработал уже более 30% бюллетеней: первое место занимает Зеленский, на втором Порошенко, тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко.

Отметим, согласно окончательным данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,6% голосов, Петр Порошенко на втором месте - за него отдали голоса 17,8% респондентов, а у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных.

Подчеркнем также, Центризбирком обнародовал окончательные данные по явке избирателей. Явка составила 63,52% в 199 округах. Самой высокой она оказалась во Львовской области - 68,88%. При этом голосовать не пришли, как гласят данные ЦИК, более 10 млн избирателей.