ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК обнародовал данные подсчета 35% протоколов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 06:12
ЦИК обнародовал данные подсчета 35% протоколов
Фото: голосование на выборах в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком обработал 35% протоколов по состоянию на 6:12

Результаты выборов в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала более 35% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 6:12 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,22% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,69% граждан. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, 13,14% голосов "за".

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК обработал уже более 30% бюллетеней: первое место занимает Зеленский, на втором Порошенко, тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко.

Отметим, согласно окончательным данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,6% голосов, Петр Порошенко на втором месте - за него отдали голоса 17,8% респондентов, а у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных.

Подчеркнем также, Центризбирком обнародовал окончательные данные по явке избирателей. Явка составила 63,52% в 199 округах. Самой высокой она оказалась во Львовской области - 68,88%. При этом голосовать не пришли, как гласят данные ЦИК, более 10 млн избирателей.

ЦИК обнародовал данные подсчета 30% голосов ЦИК назвал число украинцев, которые не пришли на выборы
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссиябюллетени
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь