У Білорусі відпустили майже всіх затриманих під час протестів

Фото: протести в Білорусі (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

Зараз відбувають адміністративний арешт 122 людини

У Білорусі відпустили майже всіх затриманих під час акцій протесту. У слідчих ізоляторах відбувають адміністративні арешти 122 людини.

Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури Білорусі.

Також у Генпрокуратурі зазначили, що йде перевірка перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів у зв'язку з арештами демонстрантів.

"За кожним фактом буде проведена об'єктивна, повна та всебічна перевірка. Органи прокуратури у відповідності з компетенцією забезпечать нагляд за законністю вирішення даних заяв", - додали в Генпрокуратурі.

Крім цього у прокуратурі надали список осіб, який зараз відбувають адміністративні арешти. Його можна переглянути по посиланню.

За даними слідчого комітету Білорусі, до них звернулися понад 600 осіб із заявами про отримання тілесних ушкоджень при затриманні правоохоронцями. Ще 100 осіб повідомили, що їх били в слідчих ізоляторах. При цьому заяви також подали 124 силовика, які постраждали під час сутичок з демонстрантами.

Нагадаємо, за перші три доби, за даними МВС, затримані близько 6700 осіб, дві людини загинули, при цьому постраждали більше 100 силовиків.

Раніше глава верхньої палати парламенту республіки Наталія Качанова повідомила, що президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив розібратися з усіма затриманнями в ході масових демонстрацій.