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У Білорусі відпустили близько двох тисяч затриманих, - МВС

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 14:44
У Білорусі відпустили близько двох тисяч затриманих, - МВС
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

За чотири дні протестів в країні затримали близько 7 тисяч осіб

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) Білорусі стурбовані проблемою перенаповнюваності місць утримання затриманих. Понад дві тисячі громадян вже відпустили.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначимо, що за чотири дні протестів в країні затримали близько 7 тисяч людей.

"Цей процес (звільнення, - ред.) йде безперервно, продовжується і зараз. Розуміємо, що не так швидко, як хотілося б", - йдеться в заяві.

Зазначимо, у матеріалі РБК-Україна повідомляється, як зараз проходить страйк в Білорусі і хто його підтримує.

Нагадаємо, МВС Білорусі заявило про відкриття "гарячої лінії" для інформування громадян про місце перебування затриманих протестувальників.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко відреагував на масштабні страйки у Білорусі.

Зокрема, БелАЗ приєднався до масового страйку в Білорусі.

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