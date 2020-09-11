У Білорусі відкрили кримінальну справу-через протести 6 вересня

Фото: протести 6 вересня (tut.by)

Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальну справу за фактом масових протестів у Мінську 6 вересня. Тоді силовики застосовували сльозогінний газ проти демонстрантів біля резиденції Олександра Лукашенка.

Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету Білорусі.

За даними правоохоронців, в результаті зупинки транспортного руху в ході масових заворушень в Мінську комунальникам завдано шкоди на понад 30 тисяч рублів.

"За фактом організації та активної участі у групових діях, що грубо порушують громадський порядок 6 вересня в Мінську, пов'язаних з явною непокорою законним вимогам співробітників міліції, а також що спричинили порушення роботи громадського транспорту, установ і організацій порушено кримінальну справу за ч. 1 ст.342 Кримінального кодексу", - повідомили в СК.

Підозрюваними у даній справі проходять чотири людини у віці від 18 до 32 років. Також правоохоронці підозрюють у хуліганстві 18-річну дівчину, яка нанесла напис балончиком на спеціальному засобі.

"Відеоматеріали, розміщені в інтернеті, долучені до матеріалів кримінальної справи, слідчі продовжують їх вивчати", - додали в Комітеті.

Нагадаємо, за результатами протестів 6 вересня в Білорусі силовики затримали понад 600 осіб.

Також РБК-Україна писало, що 6 вересня силовики застосували сльозогінний газ проти демонстрантів біля резиденції Лукашенка після того, як один з демонстрантів написав на щитах загородження "Лука ПНХ".