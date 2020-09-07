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В Беларуси за сутки задержали более 600 участников протеста

Беларусь, Понедельник 07 сентября 2020 10:59
В Беларуси за сутки задержали более 600 участников протеста
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Силовики Беларуси за 6 сентября задержали 633 участника акций протеста. Более половины из них продолжат находиться в изоляторах до рассмотрения дел в суде.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Всего за 6 сентября были зафиксированы 42 акции протеста в различных населенных пунктах. Общее количество участников протестов составило около 31 тысячи человек.

"Вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека", - сообщили в МВД.

Напомним, 6 сентября в Беларуси обострилась ситуация на акциях протеста, силовики в Минске применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Также РБК-Украина писало, что силовой разгон акции протеста с применением газа проходил в белорусском Гродно.

Кроме этого министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что правоохранители готовы применить силу против участников акций протеста, если протестующие перейдут к силовым методам.

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