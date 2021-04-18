В Беларуси открыли дело о "попытке захвата власти"

В Беларуси впервые открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем". Отмечается, что в стране якобы была попытка военного переворота и покушение на Александра Лукашенко и его семью.

Наказание за это "преступление" предусмотрено в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК - это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было", - заявил Бычек.