UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Беларуси открыли дело о "попытке захвата власти"

Автор: Даша Харченко

В Беларуси впервые открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем". Отмечается, что в стране якобы была попытка военного переворота и покушение на Александра Лукашенко и его семью.

Об этом сообщил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) страны Константин Бычек.

Наказание за это "преступление" предусмотрено в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК - это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было", - заявил Бычек.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в Москве двоих человек, которые якобы готовили государственный переворот в Беларуси. Их также подозревают в планировании физического устранения Александра Лукашенко.

Также в Беларуси заявили о шести попытках "цветных революций" в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусь
Читайте также
Беларусь снова обвинила страны Запада в "наращивании войск" возле границы
Прогноз погоды