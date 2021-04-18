У Білорусі відкрили справу про "спробу захоплення влади"

У Білорусі вперше відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом". Відзначається, що в країні нібито була спроба військового перевороту і замах на Олександра Лукашенка і його сім'ю.

Покарання за цей "злочин" передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

"Порушено кримінальну справу за ст. 357 КК - це змова чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом. Подібних справ в історії суверенної Білорусі не було", - заявив Бичек.