В Беларуси открыли дело из-за обстрела знака с гербом на границе с Украиной

Следственный комитет Беларуси открыл дело из-за обстрела знака с гербом на границе с Украиной. Дело открыли по факту надругательства над государственными символами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".
В Беларуси сообщили, что возле деревни Горавица Дрогичинского района вблизи границы с Украиной было обнаружено повреждение герба на пограничном знаке.
"По данному факту Дрогичинским РОСК возбуждено уголовное дело по ст.370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметили в СК.
Напомним, Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины.
Отметим, украинские пограничники раскрыли подробности обстрела знака.