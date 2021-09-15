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Обстрел знака на границе с Беларусью: украинские пограничники раскрыли подробности

Новина українською →
Украина, Среда 15 сентября 2021 17:15
Обстрел знака на границе с Беларусью: украинские пограничники раскрыли подробности Фото: Беларусь заявила об обстреле пограничного знака (gpk.gov.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусские пограничники сегодня заявили, что на границе с Украиной неизвестные обстреляли пограничный знак. Однако обнаружила повреждение пограничного столба не белорусская сторона.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Как рассказал представитель ГПСУ, повреждение белорусского пограничного столба обнаружил наряд Луцкого отряда погранслужбы. Украинские пограничники сразу проинформировали об этом белорусскую сторону и полицию.

"Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья. В то же время характер местности, болотисто-кустарниковая, делает невозможным пешее движение лиц в этой местности и признаков пребывания лиц возле пограничного знака не было обнаружено",- сказал он.

Демченко отметил, что поврежденный столб расположен рядом с каналом, который соединяет озера этой местности, поэтому стрелять по нему могли нарушители, проходившие по каналу на лодке.

"В ходе проверки на местности использованных гильз от охотничьего оружия не было обнаружено. С белорусской стороной была проведена встреча. В ходе встречи белорусская сторона не высказывала претензий или обвинений в сторону украинских пограничников. Поиск причастных к этому лиц продолжается", - добавил представитель ГПСУ.

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Беларусь Граница с Украиной Государственная пограничная служба
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