У Білорусі відкрили справу через обстріл знака з гербом на кордоні з Україною

Слідчий комітет Білорусі відкрив справу через обстріл знака з гербом на кордоні з Україною. Справу відкрили за фактом наруги над державними символами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
У Білорусі повідомили, що біля села Горавиця Дрогичинського району поблизу кордону з Україною було виявлено пошкодження герба на прикордонному знаку.
"За даним фактом Дрогичинським РОСК порушено кримінальну справу за ст. 370 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу. Всі обставини події встановлюються", - зазначили в СК.
Нагадаємо, Білорусь заявила про обстріл прикордонного знаку з території України.
Зазначимо, українські прикордонники розкрили подробиці обстрілу знака.