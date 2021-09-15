ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины

Новина українською →
Беларусь, Среда 15 сентября 2021 15:16
Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины Фото: Беларусь заявила об обстреле пограничного знака (gpk.gov.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пограничный комитет Беларуси завил об обнаружении повреждения пограничного знака на границе с Украиной. Повреждение обнаружили белорусские пограничники еще 11 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Как заявляет белорусская сторона, инцидент произошел на участке Пинского пограничного отряда. Пограничники во время осмотра заставы "Сварынь" обнаружили повреждение пограничного стовба и щитка с государственным гербом Беларуси.

Белорусские пограничники говорят, что в столб стреляли из охотничьего ружья.

"Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы были совершены с территории Украины. Было открыто производство", - сообщили в Беларуси.

Фото: Беларусь заявила об обстреле пограничного знака (gpk.gov.by)

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Украина Граница с Украиной
NEWS
Теракт в Днепре: все подробности
Теракт в Днепре: все подробности
DAILY
Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине