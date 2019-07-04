В Беларуси открыли дело по факту взрыва на праздновании Дня независимости

Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси открыло уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске во время празднования Дня независимости. Об этом сообщает "Белта".

Указано, что число пострадавших возросло до 10 человек.

"По данным следствия, 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия", - заявили в СК.

По факту ЧП было открыто уголовное дело по ч.2 ст.463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК Беларуси.

"По делу выдвинуты и отрабатываются несколько версий: неисправность салютных установок, неисправность фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок или неправильная их эксплуатация", - пишет агентство.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий.

Кроме того, правоохранители допрашивают свидетелей, в том числе военнослужащих, которые проводили заряжание, и сотрудников предприятия-поставщика фейерверков. Назначены экспертные исследования.

Напомним, в Минске (Беларусь) во время праздничного салюта по случаю Дня Независимости, произошло чрезвычайное происшествие - взорвался салют, в результате чего погибла женщина. Также сообщалось о трех пострадавших.

Как писало РБК-Украина ранее, 1 июля в Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали шесть детей. Позже оказалось, что взрывное устройство дети нашли на мусорной свалке.