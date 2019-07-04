В Беларуси на праздновании Дня Независимости произошло ЧП, есть жертвы

Фото: момент взрыва салюта в Минске (скрин видео/tut.by)

Во время праздничного салюта погибла одна женщина, еще несколько человек пострадали

В Минске (Беларусь) во время праздничного салюта по случаю Дня Независимости, произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) - взорвался салют. В результате погибла жанщина, передает РБК-Украина со ссылкой на портал TUT.BY.

Отмечается, что Следственный комитет Беларуси и Министерство обороны страны подтвердили информацию о произошедшем. Известно, что погибла женщина 1995 года рождения.

"Следственный комитет сообщил, что в результате происшествия погибла женщина 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена. Медикам спасти ее не удалось. Очевидцы сообщают, что женщине в шею попал металлический осколок", - пишет издание.

Кроме того, по предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, в связи с полученными повреждениями. Предварительно известно о троих потерпевших.

Очевидцы также сообщили, что во время салюта примерно на третьей минуте произошло два сильных взрыва. Также в результате ЧП были выбиты стекла в нескольких зданиях.

Известно, что проведение салюта обеспечивала патрульная рота комендантского батальона Минской военной комендатуры. В распространенном Министерством обороны Беларуси заявлении говорится, что комиссия министерства совместно со Следственным комитетом устанавливает причины произошедшего.

Сейчас территория вокруг места происшествия оцеплена. Там работают криминалисты.

Фото: взрыв в Минске (tut.by)

Напомним, 1 июля 2019 в Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого пострадали дети. Взрыв произошел 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Предварительно, в результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от четырех лет до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.