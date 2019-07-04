У Білорусі відкрили справу за фактом вибуху на святкуванні Дня незалежності

Головне слідче управління Слідчого комітету Білорусі відкрило кримінальну справу за фактом вибухів феєрверкових виробів у Мінську під час святкування Дня незалежності. Про це повідомляє "Белта".

Зазначено, що кількість постраждалих зросла до 10 осіб.

"За даними слідства, 3 липня під час святкового салюту в Мінську відбулися чотири вибухи феєрверкових виробів. У результаті зруйновані салютні установки, розльотом осколків заподіяні тілесні ушкодження не менше ніж 10 громадянам. Одна жінка, незважаючи на оперативно надану медичну допомогу, померла на місці події ", - заявили в СК.

За фактом НП було відкрито кримінальну справу за ч.2 ст.463 (порушення правил поводження з речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих) КК Білорусі.

"У справі висунуті і відпрацьовуються кілька версій: несправність салютних установок, несправність феєрверкових виробів, неправильне заряджання салютних установок або неправильна їх експлуатація", - пише агентство.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії. Триває робота на місцях подій, вилучається технічна документація, пов'язана з експлуатацією салютних установок і феєрверкових виробів.

Крім того, правоохоронці допитують свідків, у тому числі військовослужбовців, які проводили заряджання, і співробітників підприємства-постачальника феєрверків. Призначені експертні дослідження.

Нагадаємо, в Мінську (Білорусь) під час святкового салюту з нагоди Дня Незалежності, сталася надзвичайна пригода - вибухнув салют, у результаті чого загинула жінка. Також повідомлялося про трьох постраждалих.

Як писало РБК-Україна раніше, 1 липня у Дніпропетровській області на дитячому майданчику стався вибух гранати, в результаті якого постраждали шість дітей. Пізніше виявилося, що вибуховий пристрій діти знайшли на сміттєзвалищі.