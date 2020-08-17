В Беларуси снова отключают интернет

В Беларуси, когда в стране проходит национальная забастовка, массово отключают интернет. Работает только через Psiphon.

Об этом сообщает NEХТА.

Отметим, сейчас не заходит на tut.by, "Белта", "Наша Нива", "Белсат".

Беларуское издание "Радио Свобода" пишет на своем Telegram-канале, что в Минске пока еще работает мобильный интернет.

Также "Наша Нива" в Telegram пишет, что проблемы с интернетом зафиксированы по всей Беларуси. Telegram работает через прокси, социальные сети и сайты не открываются.

Напомним, что в первые дни масштабных протестов в Беларуси был отключен интернет. Кроме того, пользователи из других стран не могли зайти на сайты белорусских СМИ. Официальные власти назвали причиной кибератаку.

В то же время белорусские провайдеры заявляли о перегруженном трафике.

Только 12 августа около 7 утра заработали мессенджеры и соцсети - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram.

Через день в минские офисы "Яндекс.Такси" и Uber ворвались неизвестные люди в черной одежде и с оружием и начали проводить обыск.