У Білорусі знову відключають інтернет

У Білорусі, коли в країні проходить національний страйк, масово відключають інтернет. Працює тільки через Psiphon.

Про це повідомляє NEХТА.

Зазначимо, зараз не заходить на tut.by, "Белта", "Наша Ніва", "Белсат".

Білоруське видання "Радіо Свобода" пише на своєму Telegram-каналі, що в Мінську поки що працює мобільний інтернет.

Також "Наша Ніва" в Telegram пише, що проблеми з Інтернетом виявлено по всій Білорусі. Telegram працює через проксі, соціальні мережі та сайти не відкриваються.

Нагадаємо, що в перші дні масштабних протестів в Білорусі був відключений інтернет. Крім того, користувачі з інших країн не могли зайти на сайти білоруських ЗМІ. Офіційна влада назвала причиною кібератаку.

Нагадаємо, що в перші дні масштабних протестів у Білорусі був відключений інтернет. Крім того, користувачі з інших країн не могли зайти на сайти білоруських ЗМІ. Офіційна влада назвала причиною кібератаку.

У той же час білоруські провайдери заявляли про перевантажений трафік.

Тільки 12 серпня близько 7 ранку запрацювали месенджери і соцмережі - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram.

Через день в мінські офіси "Яндекс.Таксі" і Uber увірвалися невідомі люди в чорному одязі і зі зброєю і почали проводити обшук.