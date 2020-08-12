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В Минске частично восстановился доступ в интернет

Минск, Среда 12 августа 2020 09:01
В Минске частично восстановился доступ в интернет
Фото: люди за компютером (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

В частности, начали открываться поисковые системы

В Минске (Беларусь) около 7 утра заработали мессенджеры и соцсети - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы от Google и "Яндекс".

Об этом сообщает TUT.BY.

Кроме того, восстановился доступ к онлайн-заказу такси. Зарубежные сайты, во всяком случае у части читателей, также работают без проблем.

Появился доступ и к другим сервисам через мобильный интернет. Также без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail.

Однако, открыть TUT.BY и Onliner пока получается не у всех.

Напомним, в стране уже три ночи протестуют из-за решения ЦИК о победе Александра Лукашенко на выборах.

Ранее сообщалось о перебоях в работе интернета в Беларуси, в частности, не открывались сайт агентства БЕЛТА, портал TUT.by.

В то же время белорусские провайдеры заявляли о перегруженном трафике.

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