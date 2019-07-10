В Беларуси осудили еще одного боевика "ДНР"

Иллюстративное фото (twitter.com/nab_ukr)

Мужчина участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2015 года

Брестский областной суд Беларуси приговорил боевика российско-окупационных войск, жителя города Брест к двух годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, мужчину признали виновным в участии в боевых действиях на территории иностранного государства и приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима.

Отмечается, что мужчина поехал на Донбасс в 2015 году. Он объяснил в суде, что "записался добровольцем по идейным соображениям". Его зачислили "рядовым в штурмовой полк морской пехоты". Сначала он был заместителем командира боевой машины, потом - гранатометчиком. Воевал под позывным "Ветерок". Он принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново (Пикуза) Волновахского района Донецкой области.

22 мая прошлого года белоруса зачислили рядовым в батальон "донецкой народной милиции". За несколько лет участия в военном конфликте на Донбассе он дважды был ранен: один раз в руку, второй - в ногу.

В конце 2018 года он уехал в Брест в отпуск. Но возвращаться назад не собирался из-за, как он заявил, "офицерского беспредела" в вооруженных формированиях боевиков. В Бресте мужчина написал явку с повинной и отнес ее в КГБ. По отношению к нему возбудили уголовное дело и взяли под стражу, позже перевели под домашний арест.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кременской районный суд Луганской области приговорил боевика российско-оккупационных войск, жителя города Голубовка Луганской области до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, в мае военного вооруженных сил Чехии осудили по обвинению в терроризме за участие в боевых действиях на стороне "Донецкой народной республики" на временно оккупированной территории Украины.