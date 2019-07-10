У Білорусі засудили ще одного бойовика "ДНР"

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Чоловік брав участь у бойових діях на Донбасі з 2015 року

Брестський обласний суд Білорусі засудив бойовика російсько-тужних окупаційних військ, жителя міста Брест до двох років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, чоловіка визнали винним в участі в бойових діях на території іноземної держави і засудили до покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки у колонії загального режиму.

Наголошується, що чоловік поїхав на Донбас у 2015 році. Він пояснив у суді, що "записався добровольцем з ідейних міркувань". Його зарахували "рядовим в штурмовий полк морської піхоти". Спочатку він був заступником командира бойової машини, потім - гранатометчиком. Воював під позивним "Вітерець". Він брав участь у бойових діях в селі Комінтернове (Пикуза) Волноваського району Донецької області.

22 травня минулого року білоруса зарахований рядовим в батальйон "донецької народної міліції". За кілька років участі у військовому конфлікті на Донбасі він двічі був поранений: один раз у руку, другий - в ногу.

наприкінці 2018 року він поїхав у Брест у відпустку. Але повертатися назад не збирався через, як він заявив, "офіцерського свавілля" у збройних формуваннях бойовиків. У Бресті чоловік написав явку з повинною і відніс її в КДБ. По відношенню до нього порушили кримінальну справу і взяли під варту, пізніше перевели під домашній арешт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кремінський районний суд Луганської області засудив бойовика російсько-окупаційних військ, жителя міста Голубівка Луганської області до 8 років позбавлення волі.

Крім того, в травні військового збройних сил Чехії засудили за звинуваченням у тероризмі за участь у бойових діях на стороні "Донецької народної республіки" на тимчасово окупованій території України.