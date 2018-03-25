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В Беларуси оппозиционера Статкевича арестовали на 10 суток

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 21:26
Фото: Николай Статкевич (Marco Fieber flickr)
Фото: Николай Статкевич (Marco Fieber flickr)

Митинги к 100-летию со дня провозглашения БНР завершились задержаниями и арестами

Задержанного организатора шествия к 100-летию со дня провозглашения Белорусской народной республики, оппозиционера Николая Статкевича арестовали на 10 суток, передает "Радио Свобода" со ссылкой на правозащитников.

Сообщается, что Статкевичу, который был одним из инициаторов несанкционированного шествия, назначили 10 суток административного ареста. Также сообщается, что накануне празднования так называемого Дня воли задержали белорусского политика Владимира Некляева, который в 2010 году баллотировался в президенты.

Напомним, ранее сообщалось, что на митинге в Беларуси задержали оппозиционера Статкевича и еще несколько десятков активистов. В то же время сообщалось, что в Беларуси в этом году впервые за время правления Александра Лукашенко власть не препятствует празднованию исторической даты, а даже способствует, официально одобрив концерты в областных центрах и крупных городах.

 

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Теги публикации: Беларусь, оппозиция, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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