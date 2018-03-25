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У Білорусі опозиціонера Статкевича заарештували на 10 діб

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 21:26
Фото: Микола Статкевич (Marco Fieber flickr)
Фото: Микола Статкевич (Marco Fieber flickr)

Мітинги до 100-річчя з дня проголошення БНР завершилися затриманнями і арештами

Затриманого організатора ходи до 100-річчя з дня проголошення Білоруської народної республіки, опозиціонера Миколу Статкевича заарештували на 10 діб, передає "Радіо Свобода" з посиланням на правозахисників.

Повідомляється, що Статкевичу, який був одним з ініціаторів несанкціонованої ходи, призначили 10 діб адміністративного арешту. Також повідомляється, що напередодні святкування так званого Дня волі затримали білоруського політика Володимира Некляєва, який у 2010 році балотувався в президенти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на мітингу в Білорусі затримали опозиціонера Статкевича та ще кілька десятків активістів. У той же час повідомлялося, що в Білорусі цього року вперше за час правління Олександра Лукашенка влада не перешкоджає відзначенню історичної дати, а навіть сприяє, офіційно схваливши концерти в обласних центрах і великих містах.

 

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Теги публікації: Білорусь, оппозиция, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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