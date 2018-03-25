На митинге в Беларуси задержали оппозиционера Статкевича

Задержание белорусских активистов произошло на площади Якуба Коласа в Минске

В Беларуси полиция 25 марта задержала сторонников оппозиции, которые отстаивали право провести несанкционированный властью "День Воли" (100-летие со дня провозглашения независимости Белорусской Народной Республики). Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

В частности, сообщается, что задержания начались за несколько дней до юбилея и продолжаются в воскресенье. Только в Минске задержаны около 30 человек. По некоторым данным, задержан и лидер оппозиции Николай Статкевич.

Стоит отметить, что перед тем он сообщал, что опасается выходить из своего дома, поскольку здание окружено сотрудниками спецслужб. неофициальный праздник по случаю 100-летия со дня провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

На данный момент полиция только не позволяет разворачивать национальные бело-красно-белые флаги и политические лозунги. Однако задержание происходят не только в Минске, но и в других белорусских городах.

Стоит отметить, что в Беларуси в этом году впервые, за время правления Александра Лукашенко, власть не препятствует празднованию исторической даты, а даже способствует официально одобренными концертами в областных центрах и крупных городах.

Напомним, как сообщалось ранее, 21 марта, в столице Беларуси Минске задержали несколько лидеров демократического движения.