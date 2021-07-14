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В Беларуси задержали главу и сотрудников правозащитного центра "Весна"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Белорусские силовики днем 14 июля провели обыски у сотрудников правозащитного центра "Весна". После этого они, в том числе глава организации Алесь Беляцкий, были задержаны в рамках "уголовного дела".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правозащитников.

"С утра отсутствовала связь с председателем правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким. В 18:00 выяснилось, что он задержан", - говорится в сообщении организации.

Там отметили, что "уголовное дело" в отношении Алеся Беляцкого ведет главное управление Следственного комитета Беларуси.

Также в организации сообщили о задержании юриста центра Владимира Лабковича и его жены Нины, которая является исполнительным директором объединения инвесторов Angels Band. "У них трое несовершеннолетних детей", - подчеркнули в организации.

В Минске задержана правозащитница Евгения Бабаева. Ее увезли в Следственный комитет на допрос.

Все правозащитники задержаны на 72 часа в рамках "уголовного дела". Суть его не раскрывается.

Напомним, ранее белорусские власти ограничили доступ к изданию "Наша Ніва".

В марте в Беларуси задержали журналиста InformNapalm Дениса Ивашина.

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