У Білорусі затримали голову і співробітників правозахисного центру "Весна"

Білоруські силовики вдень 14 липня провели обшуки у співробітників правозахисного центру "Весна". Після цього вони, в тому числі голова організації Алесь Бєляцький, були затримані в рамках "кримінальної справи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву правозахисників.
"З ранку був відсутній зв'язок з головою правозахисного центру "Весна" Олесем Бєляцьким. О 18: 00 з'ясувалося, що він затриманий", - йдеться в повідомленні організації.
Там зазначили, що "кримінальну справу" щодо Олеся Бєляцького веде Головне управління Слідчого комітету Білорусі.
Також в організації повідомили про затримання юриста центру Володимира Лабковича і його дружини Ніни, яка є виконавчим директором об'єднання інвесторів Angels Band. "У них троє неповнолітніх дітей", - підкреслили в організації.
У Мінську затримана правозахисниця Євгенія Бабаєва. Її відвезли до Слідчого комітету на допит.
Всі правозахисники затримані на 72 години в рамках "кримінальної справи". Суть його не розкривається.
Нагадаємо, раніше білоруська влада обмежила доступ до видання "Наша Ніва".
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