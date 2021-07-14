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У Білорусі затримали голову і співробітників правозахисного центру "Весна"

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Мінськ, Середа 14 липня 2021 19:38
У Білорусі затримали голову і співробітників правозахисного центру "Весна" Фото: силовики в Білорусі затримали правозахисників центру "Весна" (news.tut.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білоруські силовики вдень 14 липня провели обшуки у співробітників правозахисного центру "Весна". Після цього вони, в тому числі голова організації Алесь Бєляцький, були затримані в рамках "кримінальної справи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву правозахисників.

"З ранку був відсутній зв'язок з головою правозахисного центру "Весна" Олесем Бєляцьким. О 18: 00 з'ясувалося, що він затриманий", - йдеться в повідомленні організації.

Там зазначили, що "кримінальну справу" щодо Олеся Бєляцького веде Головне управління Слідчого комітету Білорусі.

Також в організації повідомили про затримання юриста центру Володимира Лабковича і його дружини Ніни, яка є виконавчим директором об'єднання інвесторів Angels Band. "У них троє неповнолітніх дітей", - підкреслили в організації.

У Мінську затримана правозахисниця Євгенія Бабаєва. Її відвезли до Слідчого комітету на допит.

Всі правозахисники затримані на 72 години в рамках "кримінальної справи". Суть його не розкривається.

Нагадаємо, раніше білоруська влада обмежила доступ до видання "Наша Ніва".

В березні у Білорусі затримали журналіста InformNapalm Дениса Івашина.

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