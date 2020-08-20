В Беларуси объявили о начале военных учений вблизи границы с ЕС

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил о начале военных учений на западном направлении. Основные мероприятия будут проводиться в Гродненской области вблизи границы с Польшей и Литвой.

Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

Как сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси, охрана госграницы на западном направлении уже усилена.

"Увеличено количество пограничных нарядов. Осуществляется усиленный контроль соблюдения правил пограничного режима со стороны лиц и транспортных средств, прибывающих в пограничную зону и пограничную полосу", - сообщили в погранслужбе.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру.

До этого Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно до стабилизации ситуации на юго-западе страны.

Отметим, днями в Гродно, который находится вблизи границы с Польшей и Литвой, местная власть выполнила требования демонстрантов. В частности, были разрешены митинги на центральных площадях города, отпущены все 777 задержанных демонстрантов, а также протестующим дадут возможность выступить в эфире канала "Гродно плюс".