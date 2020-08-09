В Беларуси обновили данные ЦИК: за Лукашенко 81%

У Тихановской 8%
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси обновила данные по результатам президентских выборов. Лидирует действующая власть.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Результаты такие:
Лукашенко - 81%,
Светлана Тихановская - 8%.
Вместе с тем, Тихановская уверена, что большинство белорусов проголосовали за нее - по ее словам, об этом свидетельствуют данные 3 участков, где "не было фальсификаций".
Напомним, в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.
После этого в стране начались протесты, в частности столкновения между протестующими и правоохранителями.
Отметим, сотрудники правоохранительных органов Беларуси незадолго до окончания голосования на выборах президента страны начали перекрывать центральные улицы Минска.