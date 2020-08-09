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В Беларуси обновили данные ЦИК: за Лукашенко 81%

Автор: Анастасия Рокитна

У Тихановской 8%

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси обновила данные по результатам президентских выборов. Лидирует действующая власть.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Результаты такие:

Лукашенко - 81%,
Светлана Тихановская - 8%.

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Вместе с тем, Тихановская уверена, что большинство белорусов проголосовали за нее - по ее словам, об этом свидетельствуют данные 3 участков, где "не было фальсификаций".

Напомним, в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.

После этого в стране начались протесты, в частности столкновения между протестующими и правоохранителями.

Отметим, сотрудники правоохранительных органов Беларуси незадолго до окончания голосования на выборах президента страны начали перекрывать центральные улицы Минска.

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