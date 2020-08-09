У Білорусі оновили дані ЦВК: за Лукашенка 81%

Центральна виборча комісія (ЦВК) Білорусі оновила дані щодо результататів президентських виборів. Лідирує чинна влада.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Результати такі:

Лукашенко - 81%,

Світлана Тихановська - 8%.

Разом з тим, Тихановська впевнена, що більшість білорусів проголосували за неї - за її словами, про це свідчать дані 3 ділянок, де "не було фальсифікацій".

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.

Після цього в країні почалися протести, зокрема зіткнення між протестуючими та правоохоронцями.

Зазначимо, співробітники правоохоронних органів Білорусі незадовго до закінчення голосування на виборах президента країни почали перекривати центральні вулиці Мінська.

