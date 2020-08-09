У Білорусі оновили дані ЦВК: за Лукашенка 81%

У Тихановської 8%
Центральна виборча комісія (ЦВК) Білорусі оновила дані щодо результататів президентських виборів. Лідирує чинна влада.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Результати такі:
Лукашенко - 81%,
Світлана Тихановська - 8%.
Разом з тим, Тихановська впевнена, що більшість білорусів проголосували за неї - за її словами, про це свідчать дані 3 ділянок, де "не було фальсифікацій".
Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.
Після цього в країні почалися протести, зокрема зіткнення між протестуючими та правоохоронцями.
Зазначимо, співробітники правоохоронних органів Білорусі незадовго до закінчення голосування на виборах президента країни почали перекривати центральні вулиці Мінська.