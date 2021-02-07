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В Беларуси в январе задержали почти 900 человек по политическим мотивам

Автор: Юлия Струк

В январе в Беларуси по политическим мотивам задержали не менее 873 человек. Известно также о задержании шести несовершеннолетних.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

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По его данным, задержали 39у женщину и 475 мужчин.

Самому младшему из задержанных - 13 лет. Кроме того, известно о задержании двух 72-летних мужчин.

По данным центра, в январе этого года было вынесено не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Арестовали 304 человек: 173 человека наказали арестом на срок от 15 до 22 суток, 24 человека - максимальным арестом на 25 суток.

При этом 137 были оштрафованы. Двое задержанных получили наказание в виде ареста и штрафа.

Правозащитники подчеркивают, что 40 протоколов отправили на доработку, и только шесть административных дел прекращено.

Напомним, в России задержали четверо граждан Беларуси, которых режим Александра Лукашенко преследует за участие в митингах. Минск добивается экстрадиции задержанных.

Как писало РБК-Украина, Следственный комитет Беларуси обратился в Польшу с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.

Добавим также, в списке политзаключенных центра "Весна" находится 220 человек. Среди них есть осужденные по статьям о насилии в отношении служащего милиции.

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