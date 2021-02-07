В Беларуси в январе задержали почти 900 человек по политическим мотивам

По его данным, задержали 39у женщину и 475 мужчин.

Самому младшему из задержанных - 13 лет. Кроме того, известно о задержании двух 72-летних мужчин.

По данным центра, в январе этого года было вынесено не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Арестовали 304 человек: 173 человека наказали арестом на срок от 15 до 22 суток, 24 человека - максимальным арестом на 25 суток.

При этом 137 были оштрафованы. Двое задержанных получили наказание в виде ареста и штрафа.

Правозащитники подчеркивают, что 40 протоколов отправили на доработку, и только шесть административных дел прекращено.