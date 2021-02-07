У Білорусі в січні затримали майже 900 осіб з політичних мотивів

За його даними, затримали 391 жінку і 475 чоловіків.

Наймолодшому із затриманих - 13 років. Крім того, відомо про затримання двох 72-річних чоловіків.

За даними центру, в січні цього року було винесено не менше 489 постанов суду щодо учасників протестів. Заарештували 304 осіб: 173 людини покарали арештом на строк від 15 до 22 діб, 24 людини - максимальним арештом на 25 діб.

При цьому 137 були оштрафовані. Двоє затриманих отримали покарання у вигляді арешту і штрафу.

Правозахисники підкреслюють, що 40 протоколів відправили на доопрацювання, і тільки шість адміністративних справ припинено.