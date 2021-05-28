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В Беларуси назвали условие отмены лицензирования на товары из Украины

Автор: РБК-Украина

Правительство Беларуси ввело режим индивидуального лицензирования на импорт украинских товаров. В Министерстве иностранных дел страны назвали условия отмены лицензирования.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов отметил, что лицензирование на украинские товары будет снято при условии, что Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции Беларуси.

"Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - заявил Гурьянов.

Напомним, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Решение принято в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан оппозиционер Роман Протасевич.

Кроме того, Кабинет министров ввел запрет для белорусских самолетов использовать воздушное пространство Украины. Запрет вступает в силу с 29 мая.

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