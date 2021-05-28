У Білорусі назвали умову скасування ліцензування на товари з України

Перший заступник Міністра закордонних справ Олександр Гур'янов зазначив, що ліцензування на українські товари буде знято за умови, що Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції Білорусі.

"Ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників", - заявив Гур'янов.