ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси назвали причину перебоя с интернетом

Беларусь, Понедельник 10 августа 2020 14:35
В Беларуси назвали причину перебоя с интернетом
Фото: в Беларуси с 8 августа наблюдаются проблемы с сетью (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Проблемы с интернетом связаны с кибератаками

Национальная телекоммуникационная компания Беларуси "Белтелеком" заявила, что причиной сбоя в работе интернета в стране являются множество кибератак. Проблемы с интернетом в Беларуси наблюдаются с 8 августа.

Об этом говорится в заявлении компании.

Как отметили в компании, с 8 августа наблюдается значительный рост трафика с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси.

"Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы Белтелекома. Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет", - сообщили в "Белтелеком".

В компании добавили, что прилагают максимальные усилия для восстановления интернета до конца дня, 10 августа.

"Привлечены все специалисты и технические средства. Работа ведется непрерывно в круглосуточном режиме", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в воскресенье, во время выборов президента Беларуси, наблюдались перебои в работе интернета, в частности, не открывались сайт агентства БЕЛТА, портал TUT.by, не работали онлайн-трансляции телеканалов, наблюдались проблемы с мобильным интернетом.

Позже президент Александр Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за границы, добавив, что на страну пытаются целенаправленно давить гибридными методами.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьинтернет
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь