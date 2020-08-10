В Беларуси назвали причину перебоя с интернетом

Фото: в Беларуси с 8 августа наблюдаются проблемы с сетью (РБК-Украина)

Проблемы с интернетом связаны с кибератаками

Национальная телекоммуникационная компания Беларуси "Белтелеком" заявила, что причиной сбоя в работе интернета в стране являются множество кибератак. Проблемы с интернетом в Беларуси наблюдаются с 8 августа.

Об этом говорится в заявлении компании.

Как отметили в компании, с 8 августа наблюдается значительный рост трафика с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси.

"Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы Белтелекома. Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет", - сообщили в "Белтелеком".

В компании добавили, что прилагают максимальные усилия для восстановления интернета до конца дня, 10 августа.

"Привлечены все специалисты и технические средства. Работа ведется непрерывно в круглосуточном режиме", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в воскресенье, во время выборов президента Беларуси, наблюдались перебои в работе интернета, в частности, не открывались сайт агентства БЕЛТА, портал TUT.by, не работали онлайн-трансляции телеканалов, наблюдались проблемы с мобильным интернетом.

Позже президент Александр Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за границы, добавив, что на страну пытаются целенаправленно давить гибридными методами.