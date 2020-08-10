Лукашенко о перебоях с интернетом: не наша инициатива, это из-за границы

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко отрицает, что власти блокируют интернет

Перебои с интернетом в ходе выборов в Беларуси произошли не по вине власти. Белорусские специалисты разбираются, откуда идет блокировка.

Об этом заявил действующий президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, интернет в Беларуси якобы отключают из-за границы.

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что на Беларусь "пытаются целенаправленно давить с разных сторон, гибридно действуют по всем направлениям".

Напомним, ранее сообщалось о перебоях в работе интернета в Беларуси, в частности, не открывались сайт агентства БЕЛТА, портал TUT.by, не работали онлайн-трансляции телеканалов, наблюдались проблемы с мобильным интернетом.

Белорусские провайдеры заявляли о перегруженном трафике.