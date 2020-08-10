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У Білорусі назвали причину перебою з інтернетом

Білорусь, Понеділок 10 серпня 2020 14:35
У Білорусі назвали причину перебою з інтернетом
Фото: в Білорусі з 8 серпня спостерігаються проблеми з мережею (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проблеми з інтернетом пов'язані з кібератаками

Національна телекомунікаційна компанія Білорусі "Белтелеком" заявила, що причиною збою в роботі інтернету в країні є безліч кібератак. Проблеми з інтернетом в Білорусі спостерігаються з 8 серпня.

Про це йдеться в заяві компанії.

Як відзначили в компанії, з 8 серпня спостерігається значне зростання трафіку з зовнішніх IP-мереж з-за меж Білорусі.

"Системами підприємства протягом останньої доби фіксуються множинні кібератаки різного ступеня інтенсивності на сайти державних органів і ресурси Белтелекома. Це призвело до значного перевантаження каналів, збою і виходу з ладу телекомунікаційного обладнання і, як наслідок, утруднень з доступом для абонентів до окремих ресурсів та сервісів мережі Інтернет ", - повідомили в" Белтелеком ".

У компанії додали, що докладають максимальних зусиль для відновлення інтернету до кінця дня, 10 серпня.

"Залучені всі фахівці і технічні засоби. Робота ведеться безперервно в цілодобовому режимі", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в неділю, під час виборів президента Білорусі, спостерігалися перебої в роботі інтернету, зокрема, не відкривалися сайт агентства БЕЛТА, портал TUT.by, не працювали онлайн-трансляції телеканалів, спостерігалися проблеми з мобільним інтернетом .

Пізніше президент Олександр Лукашенко заявив, що інтернет в Білорусі відключають через кордони, додавши, що на країну намагаються цілеспрямовано тиснути гібридними методами.

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