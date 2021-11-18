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В Беларуси назвали число мигрантов, находящихся в стране

Автор: Валерия Полищук

На территории Беларуси на сегодняшний день находятся около 7 тысяч мигрантов. При этом около 2 тысяч находятся в лагере на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул Первого".

"На сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тысяч беженцев, из них на границе в так называемом стихийном лагере около 2 тысяч человек. От 200 до 500 человек, по имеющейся информации, также находятся на границе, но стихийно в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силы за пределы Польши после того, как они туда уже проникли", - заявила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Напомним, в лесу на границе Беларуси и Польши погиб годовалый ребенок сирийских мигрантов.

Кроме того, мигранты покидают лагерь у пункта пропуска "Брузги" - белорусские силовики перевозят их в неизвестном направлении автобусами.

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БеларусьМиграционный кризис