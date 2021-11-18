В Беларуси назвали число мигрантов, находящихся в стране

На территории Беларуси на сегодняшний день находятся около 7 тысяч мигрантов. При этом около 2 тысяч находятся в лагере на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

"На сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тысяч беженцев, из них на границе в так называемом стихийном лагере около 2 тысяч человек. От 200 до 500 человек, по имеющейся информации, также находятся на границе, но стихийно в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силы за пределы Польши после того, как они туда уже проникли", - заявила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.