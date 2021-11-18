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У Білорусі назвали кількість мігрантів, які перебувають у країні

Автор: Валерія Поліщук

На території Білорусі на сьогодні знаходяться близько 7 тисяч мігрантів. При цьому близько 2 тисяч перебувають у таборі на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Першого".

"На сьогодні на території Білорусі знаходиться близько 7 тисяч біженців, з них на кордоні в так званому стихійному таборі близько 2 тисяч осіб. Від 200 до 500 осіб, за наявною інформацією, також знаходяться на кордоні, але стихійно в інших точках. Це біженці, яких поляки намагалися викинути сили за межі Польщі після того, як вони туди вже проникли", - заявила прес-секретар Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт.

Нагадаємо, в лісі на кордоні Білорусі та Польщі загинула однорічна дитина сирійських мігрантів.

Крім того, мігранти залишають табір у пункту пропуску "Брузги" - білоруські силовики перевозять їх у невідомому напрямку автобусами.

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