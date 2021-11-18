На границе Беларуси и Польши погиб ребенок мигрантов

В лесу на границе Беларуси и Польши погиб годовалый ребенок сирийских мигрантов. Его родителям также потребовалась помощь, поскольку у мужчины были рваные раны на руке, а у женщины была колотая рана голени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Около двух часов ночи спасатели получили сообщение о том, что в лесу находится человек, которому требуется помощь. На месте происшествия они обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильными болями внизу живота.

"Помимо него в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины была рваная рана руки, а у женщины - ножевое ранение в голень. Их годовалый ребенок умер в лесу", - сообщили медики.

По их данным, сирийцы бродили в лесу более полутора месяца.

Глава правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович сообщил, что на это время на границе погибли 11 человек. Смерть годовалого ребенка увеличила цифру до 12.