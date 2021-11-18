ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

На границе Беларуси и Польши погиб ребенок мигрантов

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 14:24
На границе Беларуси и Польши погиб ребенок мигрантов Фото: На границе Беларуси и Польши погиб ребенок мигрантов (twitter.com/HRDefsEN)
Автор: Валерия Полищук

В лесу на границе Беларуси и Польши погиб годовалый ребенок сирийских мигрантов. Его родителям также потребовалась помощь, поскольку у мужчины были рваные раны на руке, а у женщины была колотая рана голени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Около двух часов ночи спасатели получили сообщение о том, что в лесу находится человек, которому требуется помощь. На месте происшествия они обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильными болями внизу живота.

"Помимо него в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины была рваная рана руки, а у женщины - ножевое ранение в голень. Их годовалый ребенок умер в лесу", - сообщили медики.

По их данным, сирийцы бродили в лесу более полутора месяца.

Глава правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович сообщил, что на это время на границе погибли 11 человек. Смерть годовалого ребенка увеличила цифру до 12.

Напомним, Евросоюз выделил 700 тысяч евро на помощь мигрантам на границе с Польшей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Беларусь Миграционный кризис
NEWS
Карантин в Украине: "желтая" и "красная" зоны расширились
Карантин в Украине: "желтая" и "красная" зоны расширились
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину