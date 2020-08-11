В Беларуси начались забастовки на предприятиях

В Беларуси во вторник, 11 августа, начались забастовки на предприятиях. На данный момент известно, что Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу.

Об этом сообщают Telegram-каналы NEXTA Live, Мая Краіна Беларусь.

В частности, рабочие сахарного завода собрались в доме культуры и требуют встречи с председателем райисполкома для выдвижения своих требований.

Сотрудники Минского маргаринового завода также массово уходят с работы. Люди аплодируют, а машины сигналят.

Также бастуют сотрудники Электротехнического завода им. В. И. Козлова.

"Вышел директор завода - намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать! Люди не перестают подходить", - отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, забастовка стартовала в Институте химии новых материалов НАН Беларуси.

Telegram-канал Мая Краіна Беларусь со ссылкой на подписчиков сообщает, что в РУП Белэнергосетьпроект в Минске также назревает забастовка.

Также указано, что на забастовку вышел и Белорусский машиностроительный завод.

Напомним, в Беларуси на всех предприятиях протестующие объявили акцию бессрочной забастовки. Она начинается во вторник, 11 августа.

Как писало РБК-Украина, в Беларуси вчера вечером возобновились акции протеста из-за победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах.

Так, в Минске для разгона протестующих силовики применили водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.