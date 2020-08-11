У Білорусі почалися страйки на підприємствах

У Білорусі у вівторок, 11 серпня, почалися страйки на підприємствах. На цей час відомо, що Жабінковський цукровий завод повністю зупинив свою роботу.

Про це повідомляють Telegram-канали NEXTA Live, Мая Краіна Беларусь.

Зокрема, робітники цукрового заводу зібралися в будинку культури та вимагають зустрічі з головою райвиконкому для висунення своїх вимог.

Співробітники Мінського маргаринового заводу також масово відмовляються від роботи. Люди аплодують, а машини сигналять.

Також страйкують співробітники електротехнічного заводу ім. В. І. Козлова.

"Вийшов директор заводу - натякнув на те, що всі ж пам'ятають, що сьогодні зарплата. Але народ сказав, що нас не залякати! Люди не перестають підходити", - наголошується у повідомленні в Telegram-каналі.

Крім того, страйк стартував в Інституті хімії нових матеріалів НАН Білорусі.

Telegram-канал Мая Краіна Беларусь з посиланням на підписників повідомляє, що в РУП Беленергосетьпроект у Мінську також назріває страйк.

Також зазначено, що на страйк вийшов і Білоруський машинобудівний завод.

Нагадаємо, в Білорусі на всіх підприємствах протестувальники оголосили акцію безстрокового страйку. Вона починається у вівторок, 11 серпня.

Як писало РБК-Україна, в Білорусі вчора ввечері поновилися акції протесту через перемогу чинного президента Олександра Лукашенка на виборах.

Так, у Мінську для розгону протестуючих силовики застосували водомети, світлошумові гранати і гумові кулі.