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Протестующие объявили бессрочную забастовку в Беларуси с 11 августа

Беларусь, Вторник 11 августа 2020 00:59
Протестующие объявили бессрочную забастовку в Беларуси с 11 августа
Фото: акция протеста в Минске (twitter.com/thisminsk)
Автор: Артур Родивилов

Акцию объявили для всех предприятий страны

В Беларуси на всех предприятиях протестующие объявили акцию бессрочной забастовки. Она начинается во вторник, 11 августа.

Об этом сообщает информационный портал NEXTA в Telegram.

Отмечается, что это самый эффективный метод борьбы против "диктаторских режимов и механизм защиты своих интересов".

"Это проверено временем и всей историей профсоюзного движения. Задержать кого-либо невозможно, уволить всех - тоже", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси возобновились акции протеста из-за победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Протестующие считают победу Лукашенко нечестной и требуют объявления настоящих результатов голосования.

В Минске для разгона протестующих силовики применили водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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